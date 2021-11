Bravis wint Computable Award voor AI-project

De prijswinnende software kijkt met de radioloog mee en geeft een melding als een afwijking is ontdekt. “De beelden van de CT-scan worden zowel naar de radiologen gestuurd als naar de server van Aidoc”, legt radioloog Elmer Naaktgeboren uit. “Het programma kijkt of er een bloeding aanwezig is. Dat duurt ongeveer vijf minuten. Zodra Aidoc iets vindt, verschijnt een melding in beeld met een plaatje. Daarop staat het gebied waarin iets is aangetroffen. Op deze manier kunnen we mogelijke hersenbloedingen sneller ontdekken. Inmiddels gebruikt Bravis het programma ook om fracturen in de nek op te sporen.”

Awardshow

Naaktgeboren en klinisch fysicus Martijn Franken waren namens Bravis aanwezig bij de awardshow.

De Computable Awards werden dit jaar voor de zestiende keer uitgereikt. De prijzen worden toegekend aan bedrijven, projecten en personen die zich in het afgelopen jaar nadrukkelijk hebben onderscheiden.