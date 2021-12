Brede samenwerking zorgpartijen Eemland

De toenemende zorgvraag, stijgende zorgkosten, oplopende arbeidstekorten en beperkte capaciteit van woonvoorzieningen met zorg, maken het volgens deze partijen noodzakelijk om nóg intensiever te gaan samenwerken. De partners in Samen Sterker bundelen daarom de krachten om de zorg in de regio Eemland betaalbaar, toegankelijk en beschikbaar te houden. De verwachting is dat ook andere partners aansluiten bij het netwerk.

Samenhang

In Eemland bestaan al veel samenwerkingsverbanden, maar met Samen Sterker wordt samenhang aangebracht. Daardoor wordt verwacht dat bestaande overlegstructuren, lopende en nieuwe projecten en schaarse middelen effectief worden ingezet. De partijen gaan zich inzetten op de terreinen arbeidsmarkt, wonen en zorg, kwetsbare ouderen, chronische aandoeningen, spoedzorg, digitaal netwerkplatform, preventie en psychische kwetsbaarheid.

Het komende jaar wordt gebruikt om de concrete vraagstukken in de regio Eemland in kaart te brengen en te ontdekken waar kansen en dilemma’s liggen. Daarnaast heeft het netwerk de ambitie om eind 2022 tenminste één project per thema te realiseren met inbreng van inwoners, cliënten of patiënten.