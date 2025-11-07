Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Beleid en management
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Bruijn: Kamer moet eerst besluiten over verlaging eigen risico

,

Het kabinet stelt de beslissing over het al dan niet verlagen van het eigen risico in de zorg uit.

“We willen eerst kijken hoe het ligt in de Tweede Kamer, dan gaan we besluiten of we het ook voorleggen,” zegt zorgminister Jan Anthonie Bruijn (VVD) na afloop van de ministerraad.

Het was eigenlijk de bedoeling dat de ministers vorige week zouden beslissen over de afspraak van de vorige coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB om in 2027 het eigen risico op 165 euro per jaar in te stellen. “Het is een nieuwe Tweede Kamer, we willen eerst weten hoe het daar ligt,” is de redenering van Bruijn. Het wetsvoorstel om de halvering te regelen ligt klaar.

De halvering van het eigen risico was een wens van voormalig coalitiepartij PVV, ook BBB is voor. VVD ziet liever dat het huidige bedrag van 385 euro blijft.(ANP)

Reageer op dit artikel
Meer over:PolitiekZorgverzekeraars

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

13:02 Bruijn: Kamer moet eerst besluiten over verlaging eigen risico
5 nov 2025 Verlaging eigen risico in ijskast
24 jul 2025 ZN wil health in all policies en minder medicalisering
3 nov 2025 RvS: hulpverleners illegaliteit blijven strafbaar na aanpassing
30 okt 2025 Zorgveld roept politiek op tempo te maken met formatie

Interessant voor u

Partners voor Zorg | Toekomst zorg: van instituut naar buurt

Naar de podcast

Partners voor Zorg | Geluk als remedie tegen tekorten 2

Naar de podcast

150 Deze jonge professionals duwen de zorg de goede kant op

Naar de podcast

149 Personeel; de zorg van manager of collega?

Naar de podcast

Partners voor Zorg | Geluk als remedie tegen tekorten

Naar de podcast

148 CumuluZ zet eerste stappen naar databeschikbaarheid in de zorg

Naar de podcast

Reader Interactions

Reacties