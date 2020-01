Bruins kritisch over gedragscode geneesmiddelenindustrie

Minister Bruins (Medische Zorg) is ontevreden over de gedragscode die de geneesmiddelenindustrie voor zichzelf heeft opgesteld. In de code wordt tot ongenoegen van de bewindsman niet gerept over de soms zeer hoge prijzen voor medicijnen.

Redelijk

“Ik vind dat in een code voor farmaceutische bedrijven iets hoort te staan over goede medicijnen voor redelijke prijzen”, zegt Bruins. Daarnaast vindt hij de transparantie over hoe de prijzen van geneesmiddelen tot stand komen “volstrekt onvoldoende.” Nog in deze kabinetsperiode wil hij een verbeterde versie ontvangen, waar die twee punten wél in terugkomen.

Prullenbak

Bruins vindt het te vroeg om de gedragscode van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) direct in de prullenbak te gooien. “Ik ga hem eerst van kaft tot kaft lezen. Misschien zijn er nog wel andere opmerkingen bij te maken.”

Integriteit

In de gedragscode van de VIG staan 38 afspraken over integriteit, transparantie, maatschappelijke verantwoordelijkheid en kwaliteit. Overigens staat er in de code ook niets wezenlijks over een ander groot en jarenlang slepend probleem: de geneesmiddelentekorten. Vorig jaar verdubbelde het aantal meldingen over die tekorten.

Principes

De ruim veertig geneesmiddelenbedrijven die lid zijn van de vereniging hebben de code ondertekend. Het is volgens de VIG een code die helder maakt vanuit welke principes de sector werkt en waar de sector voor staat. Een onafhankelijk adviescollege monitort of leden zich aan de code houden.