Bruins wacht met reactie op rapportage IJsselmeerziekenhuizen

De bedoelde onderzoeken verschijnen naar verwachting dit voorjaar. Het betreft een gezamenlijk onderzoek van de IGJ en NZa naar mogelijke “onbehoorlijke financiële constructies bij het MC Slotervaart en de MC IJsselmeerziekenhuizen”. Daarnaast rondt de onafhankelijke commissie Van Manen in het eerste kwartaal haar werkzaamheden af.

Samenhang

Naast de twee IGJ-rapporten verscheen in december ook een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. In een brief aan de Tweede Kamer laat Bruins weten dat het “voor het leren van lessen van belang is de uitkomsten van alle relevante onderzoeken over de faillissementen van de ziekenhuizen in samenhang te kunnen bezien”. Om die reden zal hij te zijner tijd “een gebundelde reactie” geven.

Veilige zorg

In de brief herhaalt Bruins nog een keer de belangrijkste bevindingen van de IGJ, namelijk dat er geen sprake is geweest van calamiteiten in de periode rond de overname van het ziekenhuis in Lelystad door St Jansdal. Patiënten konden ondanks de strubbelingen rekenen op goede en veilige zorg, hetgeen voor een belangrijk deel te danken was aan “de zorgverleners, bestuur en management die zich met grote toewijding bleven inzetten voor hun patiënten en hun ziekenhuis”.