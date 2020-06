Brussel hoopt op uitbreiding ‘Nederlands’ coronavaccinverbond

De vier EU-landen maakten hun zogenoemde Inclusieve Vaccin Alliantie woensdag bekend. De commissie was volgens Kyriakides op de hoogte van het initiatief. De alliantie is bezig kansrijke initiatieven te onderzoeken voor de ontwikkeling van een vaccin. De samenwerking moet leiden tot afspraken met farmaceuten, om een potentieel vaccin “breed toegankelijk, beschikbaar en betaalbaar” te maken.

Vaccinatiestrategie

Nog deze maand presenteert de Europese Commissie zelf een “vaccinatiestrategie” voor de coördinatie van de distributie van het vaccin als dat er is, en strategische opslag, zei Kyriakides in gesprek met een aantal Europese media in Brussel waaronder het ANP. Volgens de Cypriotische onderhandelt de commissie wereldwijd met een groot aantal farmaceutische bedrijven die bezig zijn met de ontwikkeling van vaccins. Toch heeft ze “geen zorgen” dat iedereen elkaar in de weg gaat lopen in de jacht op een vaccin. Ze zegt daarover in nauw contact te staan met de lidstaten.

Heropleving

Kyriakides waarschuwde dat zolang er geen vaccin is, het “longvirus onder ons is”. Daarom moeten de EU-landen goed voorbereid zijn om een mogelijke heropleving van de epidemie te kunnen bestrijden. “Alle lidstaten zijn zich hiervan bewust, vooral nu Europa weer opengaat voor reizen.” (ANP)