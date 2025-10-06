‘Brussel komt met plan om Europese AI te promoten’

De Europese Commissie staat op het punt een nieuw plan te presenteren om eigen kunstmatige intelligentie-platforms te stimuleren voor onder meer de gezondheidszorg. Europa zou op dit vlak meer de concurrentie aan moeten gaan met de VS en China, schrijft de Financial Times zondag op basis van een conceptvoorstel dat de zakenkrant heeft ingezien. Naar verwachting wordt dit dinsdag bekendgemaakt.

De nieuwe “Apply AI”-strategie van Brussel is bedoeld om in Europa gemaakte AI-tools te promoten om het gebruik van AI te verbeteren in sectoren zoals gezondheidszorg, defensie en de industriële productie. Dit zou niet alleen goed zijn voor de economie, maar moet ook zorgen voor meer veiligheid.

In het concept wordt volgens de krant gewaarschuwd voor “externe afhankelijkheden” van de infrastructuur en software die nodig zijn om AI-toepassingen te maken en te trainen. Die zouden “als wapen kunnen worden ingezet” door nationale overheden of andere spelers. Dat zou een risico vormen voor toeleveringsketens van bedrijven.

Veelbelovende bedrijven

De afgelopen jaren is Europa de thuisbasis geworden van een aantal veelbelovende AI-bedrijven, van de Franse modelmaker Mistral tot de Duitse defensietechgroep Helsing. Maar de EU is nog steeds afhankelijk van de VS en Azië voor veel van de software, hardware en kritieke mineralen die nodig zijn om AI te ontwikkelen.

Brussel wil AI volgens de zakenkrant niet alleen positioneren als een productiviteitsverbeteraar, maar als een “strategisch bezit” dat nauw moet worden geïntegreerd in allerlei institutionele, industriële en veiligheidssystemen. Om de acties in de strategie uit te voeren, zoals het ondersteunen van AI-adoptie in bijvoorbeeld de gezondheidssector, zou de Commissie 1 miljard euro vrijmaken uit bestaande financieringsprogramma’s. (ANP)