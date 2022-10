Burgemeester Etten-Leur nieuwe bestuursvoorzitter Zorggroep Elde Maasduinen

Miranda de Vries, de huidige burgemeester van de gemeente Etten-Leur, gaat vanaf 1 januari 2023 aan de slag als voorzitter van de raad van bestuur van stichting Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM). Zij neemt het stokje over van Jacqueline Joppe, die na ruim negen jaar de stichting verlaat.

“In de coronaperiode leerde ik via het Regionaal Overleg over Niet Acute Zorg (RONAZ) de zorg beter kennen. Met deze stap volg ik echt mijn hart”, vertelt De Vries. Zij is al toezichthouder bij collega-zorginstelling TanteLouise en ze kent de uitdagingen en ontwikkelingen die de zorg te wachten staan.

Spannende tijden

“De ouderenzorg gaat heel spannende tijden tegemoet. Daar wil ik graag aan bijdragen, om mij samen met mijn collega’s in te zetten voor persoonlijke, professionele en liefdevolle zorg. Ik neem met pijn in het hart afscheid van de Etten-Leurenaren en het burgemeesterschap. Maar ik heb de sprong gewaagd en kijk er erg naar uit.”