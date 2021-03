Burgemeester Etten-Leur wordt toezichthouder tanteLouise

De burgemeester van Etten-Leur, Miranda de Vries, wordt de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht van ouderenzorginstelling tanteLouise in Bergen op Zoom. Ze start samen met Piet van der Maas, bestuurder van ZorgSaam, die ook nieuw in de raad van toezicht is.

Drijfveer

Miranda de Vries studeerde politicologie en promoveerde op openbaar bestuur aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Haar grootste drijfveer is “om vanuit haar bestuurlijke rol, met een duidelijke visie op de langere termijn, mens en inhoud bij elkaar te brengen.”

Nevenfuncties

In diverse nevenfuncties toont De Vries daarbij een grote affiniteit met de publieke gezondheid, zowel bij jong als oud. Zo is ze onder meer voorzitter van de GGD West-Brabant, Veilig Thuis en het meldpunt kindermishandeling. Sinds vorig jaar is ze als vertegenwoordiger van de Veiligheidsregio tevens lid van het Regionaal Overleg Niet Acute Zorg, het overlegorgaan voor de langdurige zorg en thuiszorg dat met het oog op de coronacrisis in Brabant is opgezet.

Zorgmanager

Piet van der Maas is als bestuurder al tien jaar actief in de ouderenzorg in Zeeuws-Vlaanderen, eerst bij Curamus, sinds 2017 als lid van de raad van bstuur van ZorgSaam. Toch is ook hij niet onbekend met de gezondheidszorg in West-Brabant. Van der Maas werkte eerder onder meer als manager klinische zorg in het toenmalige Franciscus ziekenhuis in Roosendaal – het tegenwoordige Bravis ziekenhuis – en als manager in het Revalidatiecentrum Breda.