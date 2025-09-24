Burgers krijgen besluit gemeente over zorg niet via brief thuis

De hoogste bestuursrechter oordeelde dat gemeenten in een beschikking moeten vastleggen hoeveel zorg inwoners zullen krijgen. Uit onderzoek van Investico, de Groene Amsterdammer, Trouw en Binnenlands Bestuur blijkt echter dat zeker 25 gemeenten dit niet standaard doen.

De gemeenten willen van de beschikkingen af om zorg en ondersteuning zo sneller, goedkoper en laagdrempeliger te organiseren. Maar hoe moet de burger nu bezwaar maken?

Tot eind 2022 kregen Karin en haar kinderen zogenoemde specialistische jeugdhulp, specifiek toegespitst op de problemen in het gezin. Het werkte goed: Karin werd ontlast en intussen leerden de kinderen structuur aanbrengen in hun dagelijks leven. “Ik merkte dat ik de controle eindelijk weer terugkreeg”, vertelt Karin. Maar vlak voor de jaarwisseling krijgt ze te horen dat de gemeente Groningen hier niet mee verder gaat. (ANP)