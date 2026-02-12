Buurtzorg lijdt verlies en voert gedeeltelijke cliëntenstop in

Buurtzorg leed vorig jaar een verlies van bijna 8 miljoen euro op de zorg die wordt betaald uit de Wet langdurige zorg (Wlz). De aanbieder van wijkverpleging wijt dit aan te lage tarieven, zo meldt het AD .

Buurtzorg stelt gemiddeld 10 euro per uur tekort te komen op de Wlz-zorg. Dat verlies is inmiddels zo groot dat het niet meer is op te vangen met inkomsten uit de Zorgverzekeringswet (Zvw), schrijft het AD. De aanbieder van wijkverpleging neemt tijdelijk geen nieuwe cliënten aan in de regio’s Leiden en Salland.

Complexe zorg

Buurtzorg werkt met relatief veel hoger opgeleide verzorgenden en verpleegkundigen, zo verklaart de organisatie. Ze zijn nodig voor complexe zorg thuis, maar deze medewerkers zijn ook duurder. De vergoedingen van zorgkantoren sluiten daar volgens Buurtzorg onvoldoende op aan.

Minder uren

Buurtzorgbestuurder Joost de Blok zegt dat zijn organisatie in de Wlz per cliënt veel minder zorguren hoeft te leveren dan veel andere aanbieders. “Door vroeg in te grijpen, goed te begeleiden en familie, buren en andere mensen rondom de cliënt te betrekken, is vaak minder zorg nodig. Dat betekent dat de totale kosten per cliënt naar schatting ongeveer een kwart zijn van wat sommige andere organisaties gemiddeld kwijt zijn. Toch lijden wij verlies, omdat het uurtarief te laag is om de zorg te kunnen leveren met voldoende hoog opgeleide professionals.’’

De Blok is met alle zorgkantoren in gesprek over betere tarieven. Volgens hem willen de meeste zorgkantoren daar ook naar kijken, maar geldt dat niet voor Salland en Zorg en Zekerheid, aldus het AD.