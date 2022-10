Campagne gestart voor LHBTIQA+ -oudere

‘Oud Roze: Gewoon liefde, voor iedereen’, heet de campagne. Handen van Humanitas haalt aan dat uit onderzoek blijkt dat maar liefst 1 op de 3 roze ouderen niet open durft te zijn over zijn of haar seksuele oriëntatie tegen leeftijdsgenoten. Voor oudere transgenders ligt dit percentage mogelijk nog hoger, denkt de organisatie.

Sociale activiteiten

“Een kamer zonder foto’s van een partner of opvallende afwezigheid tijdens sociale activiteiten zijn mogelijke signalen van een LHBTIQA+ -oudere die terug in de kast is”, vertelt Nicole van Namen, manager van Handen van Humanitas. “Helaas is het de realiteit voor veel roze ouderen die in een zorginstelling terechtkomen. De intolerantie onder de medebewoners uit zich in pestgedrag of het negeren van deze ouderen. Het is toch onvoorstelbaar dat je na een vrijgevochten leven hierdoor jezelf niet meer kunt zijn?! Daarom willen we alle medewerkers binnen onze zorginstellingen gaan trainen om die verborgen pijn te leren signaleren en vooroordelen te lijf te gaan.”