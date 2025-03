Cao-overleg ziekenhuizen mislukt: acties dreigen

Het overleg tussen de NVZ en de bonden over een nieuwe cao voor het ziekenhuispersoneel is vrijdagavond geklapt. Volgende week overleggen de bonden met hun achterban over acties en een ultimatum. “De NVZ zit op ramkoers”, aldus Elise Merlijn, bestuur FNV Zorg en cao-onderhandelaar. NU’91-voorzitter Femke Merel van Kooten: “Acties zijn in onze ogen onvermijdelijk.”

“De NVZ is niet bereid te komen tot aanvaardbare verbeteringen voor ziekenhuismedewerkers”, aldus Merlijn. Ook NU’91, CNV en FBZ zijn teleurgesteld over de houding van de werkgevers, aldus een gezamenlijke verklaring. De NVZ vindt de eisen van de vakbonden echter “niet realistisch en onbetaalbaar”.

De bonden willen een loonsverhoging van 7 procent voor zowel dit als volgend jaar. De NVZ biedt respectievelijk 4 en 2 procent. Merlijn: “Het is niet meer dan redelijk om de lonen te laten meestijgen met de inflatie en daarbovenop afspraken te maken over koopkrachtverbetering.”

NVZ wil overwerkvergoeding schrappen

Opvallend is dat de NVZ de overwerkvergoeding wil schrappen. Dat komt na een recent arrest van het Europese Hof van Justitie. Die rechtbank stelde vast dat hierbij al jaren sprake is van ongelijke behandeling, omdat alleen fulltimers deze vergoeding ontvangen. Ook is het niet gelukt om concrete afspraken te maken over verbetering van de zeggenschap voor zorgprofessionals, aldus de bonden.

Andere wensen van de bonden zijn: verhoging van de onregelmatigheidstoeslag op zaterdag tussen 8 en 12 uur naar 38 procent, de onregelmatigheidstoeslag berekenen over het uurloon, verhoging van de reiskosten van 16 naar 23 cent per kilometer (NVZ biedt een verhoging naar 18 cent) en 550 euro stagevergoeding per maand.

Ook willen de bonden een ‘maatwerkoplossing’ voor vrouwen met klachten door menstruatie of menopauze, altijd minimaal acht uur rust na een oproep van een bereikbaarheidsdienst, afspraken over veilig werken en ongewenst gedrag en respectering van de pauzetijden.

Het steekt de bonden dat de NVZ het mogelijk wil maken dat werkgevers een andere standplaats kunnen aanwijzen voor hun zorgmedewerkers. Dat betekent dat zij dan vaak langer moeten reizen, maar daarvoor krijgen ze geen compensatie in tijd. Daarbij komt dat hun reisvergoeding na een jaar wordt beperkt tot maximaal 35 kilometer.

NVZ heeft ‘serieus’ aanbod

De NVZ meent dat ze een “evenwichtig, serieus en realistisch pakket” heeft neergelegd. Zo zou de koopkracht “ruim worden verbeterd”. Bovendien wijst de vereniging op invoering van een volledige vergoeding van ov-kosten, een onregelmatigheidstoeslag op zaterdagochtend, een stagevergoeding van co-assistenten en verhoging van de stage-vergoeding voor studenten.

De NVZ meent dat er weldegelijk zeggenschap voor zorgprofessionals is “verankerd”, dat er in de cao-onderhandelingen “aandacht” was voor vrouwgerelateerde klachten, dat er een vergoeding komt voor pauzes als deze niet konden plaatsvinden, een verbetering van verlofregelingen en een ‘zero-tolerance’-beleid bij agressie naar medewerkers.

FBZ vindt houding ‘onbegrijpelijk’

De NVZ wilde “niet bewegen” op specifieke punten van FBZ, zoals een normalisering van de arbeidsduur van aios, aldus cao-onderhandelaar Joyce Kuijpers: “De FBZ wil een duidelijke omschrijving van de totale werkweek overeenkomen, zonder onderscheid tussen opleiding en werk, en zonder onbetaalde uren. Wij vinden het onbegrijpelijk dat de NVZ de toekomstige generatie artsen op geen enkele manier tegemoet wil komen.”

Volgens Kuijpers honoreert NVZ ook niet de wens voor een hogere vergoeding voor de BAC-diensten, waren de werkgevers niet bereid de contributie van beroepsverenigingen/vakbonden te vergoeden en bij- en nascholing voor kwaliteitsregistratie te betalen. FBZ vindt het een “zwaar gemiste kans dat de NVZ zo weinig oog heeft voor wat werknemers nodig hebben”.