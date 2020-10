De raad van toezicht van Cardia heeft twee nieuwe leden benoemd in de personen van Hein Griffioen en Ron de Haas. Daarmee is de raad van toezicht van de vvt-organisatie in de Haagse regio weer voltallig.

Griffioen is in augustus, na een periode van ruim een jaar voorzitterschap op interim-basis, benoemd als voorzitter van de raad van toezicht. Griffioen is governance-adviseur, docent, evaluator, intervisor en coach en tevens een ervaren toezichthouder.

Ron de Haas is in maart gestart als lid van de raad van toezicht met de portefeuille financiën & vastgoed. De Haas is een ervaren corporatiebestuurder, managementadviseur en toezichthouder.