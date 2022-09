Cardiologie Centra Nederland breidt e-health uit naar 19 landen

Cardiologie Centra Nederland (CCN) is breidt zijn digitale diensten voor mensen met hart- en vaatziekten uit naar 19 Europese landen. Dat maakt de organisatie zelf bekend.

Patiënten van CCN kunnen zelf een gezondheidsmeting uitvoeren en deze dan via een app laten beoordelen door een medisch team. Inmiddels zijn de eerste 3.000 internationale beoordelingen uitgevoerd. De verwachting is dat dit aantal de komende periode fors zal toenemen, laat de organisatie weten.

Hartwacht

“Ons HartWacht programma bestaat al sinds 2016 en de afgelopen jaren hebben we alleen al in Nederland bijna 500.000 beoordelingen uitgevoerd. We zijn er klaar voor om dat nu internationaal met nog grotere aantallen te kunnen doen”, laat Sebastiaan Blok, directeur e-health bij CCN, weten.

De internationale uitbreiding van de eHealth dienstverlening van CCN is mogelijk door een nauwe samenwerking met AliveCor, producent van mobiele ECG-apparatuur.