Cas Ceulen in directie VGZ

Cas Ceulen is per 24 augustus benoemd tot Chief Health Officer (CHO) bij Coöperatie VGZ. De afgelopen maanden vervulde hij deze functie al op interim-basis, als opvolger van Marjo Vissers, die tot CEO werd benoemd.

Dat meldt VGZ op haar website. In die functie is hij verantwoordelijk voor de portefeuille zorg en zorginkoop, zowel voor de Zvw als de Wlz. De benoeming van Ceulen is goedgekeurd door De Nederlandsche Bank en gaat per direct in.

Cas Ceulen werkt sinds 2004 bij Coöperatie VGZ. Hij was onder meer als programmamanager betrokken bij de transitie van ziekenfonds naar zorgverzekeraar en de herinrichting van de divisie Zorg in 2012. Daarna was hij vijf jaar Inkoopmanager Medisch-specialistische Zorg en de laatste vijf jaar clusterleider bij de divisie Klant & Merkpartners. Hij leverde een belangrijke bijdrage aan de transitie naar het klantgericht werken. Onder zijn leiding kreeg Coöperatie VGZ een sterkere positie in de (zakelijke) markt voor collectieve zorgverzekeringen.

Na de benoeming van Cas Ceulen bestaat Executive Committee van Coöperatie VGZ uit deze zes leden. Naast Ceulen zijn dat Marjo Vissers-Kuijpers, Chief Executive Officer (CEO), Kees Hamster, Chief Financial and Risk Officer (CFRO), Frank Elion, Chief Member Officer (CMO), Jojanneke Goedings, Chief People & Sustainability Officer (CPSO) en Mirjam Verhoeven, Chief Transformation & Information Officer (CTIO).