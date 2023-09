Catharina van Oostveen nieuw lid raad van toezicht De Rijnhoven

Van Oostveen is verpleegkundige niet praktiserend en gepromoveerd op onderzoek naar capaciteitsvraagstukken in de zorg. Zij is werkzaam als verpleegkundig decaan en onderzoeker bij het Spaarne Gasthuis in Haarlem en Hoofddorp en als Universitair Docent bij de Erasmus School for Health Policy & Management in Rotterdam. Daarnaast is zij actief als bestuurder bij de beroepsvereniging voor Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) en de vereniging voor Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ). Vanuit deze posities is zij betrokken bij diverse landelijke commissies en programma’s op het gebied van zorgtransformatie, kwaliteit en verpleegkundig leiderschap.

Van Oostveen vervangt bij De Rijnhoven Dick Veluwenkamp die wegens het verstrijken van de termijn is gestopt als lid van de raad van toezicht.

De Rijnhoven heeft meerdere woonzorglocaties in de regio Utrecht.