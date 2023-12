Catharina Ziekenhuis en Bernhoven gaan meer samenwerken

Met deze samenwerking willen beide ziekenhuizen de zorg voor patiënten verder verbeteren en een efficiëntere bedrijfsvoering realiseren. Het gaat in eerste instantie om zes specifieke thema’s: zorg op afstand/thuismonitoring, oncologie, hartcentrum, MDL (Maag-Darm-Leverziekten), gynaecologie en urologie. De vorm van samenwerking varieert van het waarborgen van continue beschikbaarheid van het zorgaanbod tot het uitwisselen van kennis en expertise.

Wat de patiënt en medewerkers ervan gaan merken, is nog niet exact te zeggen. Per deelonderwerp zijn betrokken specialisten en managers de samenwerking verder aan het uitwerken. De verwachting is dat in de loop van 2024 uitgewerkte voorstellen gepresenteerd gaan worden.

De ambitie is om Bernhoven aan te laten sluiten bij Zorg bij Jou, een initiatief van het Catharina Ziekenhuis en de andere zes Santeon Ziekenhuizen. Daarbij wordt ingezet op hybride zorg inclusief monitoring op afstand.

Intentieovereenkomst samenwerking

Begin juni tekenden beide ziekenhuizen een intentieovereenkomst om samen te werken. “De afgelopen maanden is er door grondige verkenningen en prettige bezoeken over en weer zoveel wederzijds vertrouwen opgebouwd dat besloten is de samenwerking te intensiveren”, aldus beide organisaties.