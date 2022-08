Catharina Ziekenhuis en Equipe Zorgbedrijven leiden samen anesthesiemedewerkers op

Het Catharina Ziekenhuis en zbc Equipe Zorgbedrijven gaan in het nieuwe schooljaar samen anesthesiemedewerkers opleiden. Zo hopen zij de personeelstekorten op de OK tegen te gaan. Het Catharina verzorgt de opleiding en Equipe biedt stageplaatsen en begeleiding.

Dat meldt het Catharina Ziekenhuis op 30 augustus. Sinds 2020 biedt het ziekenhuis niet meer tien, maar zestien opleidingsplaatsen. Daarvoor zijn wel werkplekken nodig, met name in het begin van de opleiding. In het Catharina Ziekenhuis is de verhouding laagcomplexe zorg/hoogcomplexe zorg ongeveer 20:80. Beginnende anesthesiemedewerkers staan in het eerste jaar bij eenvoudige ingrepen. Dat is niet altijd mogelijk. Daarom springt Equipe in dat gat. Deze werkwijze heeft ook voordelen voor studenten, zo zeggen de beide zorgverleners. Zij ervaren twee verschillende werkplekken.

Op 1 september gaan de eerste anesthesiemedewerkers in opleiding van start bij Equipe voor deze laagcomplexe stage. Het succes van de eerste lichting is bepalend voor de verdere uitrol.

Actieplan

Het idee om als ziekenhuis samen te gaan werken met een zelfstandig behandelcentrum komt voort uit het actieplan van FZO (Fonds Ziekenhuisopleidingen) regio Brabant. In dat fonds werken negen Brabantse ziekenhuizen samen om meer zorgmedewerkers op te leiden en te behouden voor de zorg. Vanwege de coronacrisis en de inhaalzorg is er een grote vraag naar deze beroepen, maar het opleiden, boeien en binden van zorgpersoneel is een grote uitdaging.