Catharina Ziekenhuis start campagne tegen agressie in de zorg

Een maand lang voert het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven campagne tegen agressie in de zorg. De slogan “Vind jij dat oké? #NOWAY!” moet leiden tot meer bewustzijn over agressie in de gezondheidszorg.

Een veilige en respectvolle omgeving voor zowel patiënten als zorgmedewerkers. Dat is het doel van de campagne, die plaatsvindt van 23 oktober tot 23 november. Dat gaat verder dan alleen patiënten oproepen tot respectvol gedrag, vertelt bestuursvoorzitter Nardo van der Meer. “In de campagne informeren we bijvoorbeeld ook leidinggevenden over hoe ze collega’s kunnen ondersteunen die agressie ervaren. We voorzien onze medewerkers van de juiste trainingen en richtlijnen om effectief om te gaan met agressieve situaties. Daarnaast vinden we het belangrijk dat zij zich gesteund en erkend voelen.”

Toenemende agressie

Aanleiding voor dit initiatief van het Catharina Ziekenhuis is de toenemende agressie die blijkt uit onder meer de werkbelevingscan voor medisch specialisten van Santeon en de Nationale a(n)ios-enquête 2022. Ook uit een enquête van beroepsorganisatie NU’91 blijkt dat 92 procent van de verpleegkundigen leden in 2022 te maken kreeg met agressie, zowel verbaal als fysiek.