Catharina Ziekenhuis wint innovatieprijs met model dat valpartijen voorspelt

Het Expertisecentrum AI van het Catharina Ziekenhuis is in de prijzen gevallen tijdens de Geriatriedagen 2025 in Den Bosch. Hun model om het risico op valpartijen te voorspellen ontving de Innovatieprijs Geriatrie.

Het AI-model is gekoppeld aan het elektronisch patiëntendossier (epd) en gebruikt data en tekst om de kans op valincidenten te berekenen. Met name voor ouderen is dat relevant. Patiënten die weinig kans hebben om te vallen, hoeven minder met beweegsensoren uitgerust te worden. Daardoor kunnen de verpleegkundigen hun aandacht richten op de mensen die wel een verhoogd risico hebben.

Doorontwikkelen

De prijs bestaat uit 2500 euro om te investeren in het project. Het Catharina Ziekenhuis ontwikkelde het model in samenwerking met de TU Eindhoven. De makers zien mogelijkheden om het model in de toekomst in te zetten in verpleeghuizen en de thuiszorg. Bovendien kan het ook doorontwikkeld worden voor andere aandoeningen of risico’s.