CBG: Pictogrammen helpen om medicijninformatie beter te begrijpen

Digitale sessies

Het CBG gaat bovendien van start met een verkenning naar het gebruik van pictogrammen bij andere typen medicijninformatie en organiseert daarvoor de komende periode digitale sessies met veldpartijen. Denk daarbij aan informatieleveranciers, farmaceutische bedrijven en meerdere partijen die advies geven aan het Netwerk Patiënteninformatie. Het CBG onderzoekt en verkent hoe die partijen omgaan met pictogrammen. En kijken of er wensen en mogelijkheden zijn om basisafspraken te maken over het gebruik.

Algemeen publiek

Daarbij speelt ook de vraag of een (uniforme) basis pictogrammenset voor het algemeen publiek kan helpen bij het begrip van medicijninformatie en aan het goede gebruik van medicatie.

Publieke consultatie

Pictogrammen op verpakkingen van medicijnen informeren gebruikers op een laagdrempelige manier over de belangrijkste waarschuwingen bij het gebruik van medicijnen. Daarvoor loopt al een publieke consultatie. Deze verkenning is breder en gaat over het gebruik van pictogrammen bij informatie over medicijnen. Deze verkenning gaat expliciet niet over pictogrammen op medicijnverpakkingen (beleidsdocument MEB-6), waar op dit moment een publieke consultatie voor loopt.