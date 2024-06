CBS: Helft zorgwerknemers blijft na baanwissel binnen sector

Werknemers in de bedrijfstak zorg en welzijn wisselen ongeveer even vaak van baan binnen de bedrijfstak als dat zij uitstromen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek ( CBS ).

Zo’n 10 procent van de werknemers vertrok naar een nieuwe werkgever binnen zorg en welzijn; ongeveer de helft daarvan ging naar een andere branche binnen zorg en welzijn, en de andere helft wisselde van baan binnen de eigen branche.

Overstap

Een overstap naar een nieuwe baan in een andere branche komt vooral veel voor vanuit umc’s (8 procent) en de jeugdzorg (7 procent). De umc’s in Nederland liggen onderling ver bij elkaar vandaan; werknemers van een umc zullen daarom bij een baanwisseling misschien eerder voor een andere branche kiezen (bijvoorbeeld een ziekenhuis). Binnen de jeugdzorg wordt ook zorg verleend aan jeugd in de gehandicaptenzorg en de ggz); de uitwisseling van werknemers tussen jeugdzorg met deze branches is daarom niet onverwacht.

Huisartsen

Wisselen van baan binnen dezelfde branche komt vooral veel voor bij de kinderopvang (9 procent) en huisartsen en gezondheidscentra (7 procent). De kinderopvang is een branche met beroepen die minder voorkomen in de andere zorg- en welzijnsbranches, dus een overstap naar een andere branche binnen zorg en welzijn ligt minder voor de hand. Ook is het een branche met meer jongere werknemers dan gemiddeld; zij wisselen vaker van baan bij de start van hun loopbaan.

Reactie CNV

Uit de constatering van het CBS dat de uitstroomcijfers in zorg en welzijn lager zijn dan in andere bedrijfstakken mag vooral niet geconcludeerd worden dat de problemen in de zorg ‘dus wel meevallen’. Daarvoor waarschuwt CNV-bestuurslid Justine Feitsma. “De zorg staat de komende jaren voor enorme uitdagingen om de dramatisch oplopende arbeidsmarkttekorten zo veel mogelijk te beperken. De vergrijzing die op ons afkomt is enorm. In dat licht moeten we alles op alles zetten om elke onnodige uitstroom te voorkomen. Goed werkgeverschap en een solide strategisch HRM-beleid zijn daarbij sleutelwoorden.”