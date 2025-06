CBS: Volwassenen mijden tandarts en huisarts om kosten

Bijna een kwart van de Nederlanders heeft vorig jaar een tandartsbezoek vermeden of uitgesteld omdat het te duur is. Het gaat om 22,9 procent van de 18-plussers, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in een onderzoek naar kansenongelijkheid dat in 2024 is uitgevoerd.

Mensen met het minste inkomen en vermogen zeggen het vaakst dat ze de tandarts uit de weg zijn gegaan in de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek: in die laagste welvaartsgroep ging het om een derde van de volwassenen.

Minder kans

Ook een bezoek aan de huisarts, dat wordt vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering, wordt relatief vaker gemeden door mensen uit lagere inkomensgroepen. Zij geven ook vaker dan mensen uit de hoogste welvaartsgroep aan dat ze het gevoel hebben minder kans te maken op goede zorg. Ongeveer 15 procent van de mensen met het laagste inkomen en minste vermogen zegt dat gevoel te hebben, tegenover 3 procent van de mensen met de hoogste welvaart.

De meeste Nederlanders voelen zich wel serieus genomen door de huisarts, hoewel dat meer voor ouderen geldt dan voor jongeren. Van de 65-plussers voelt 92 procent zich serieus genomen, tegen ongeveer 75 procent van de 18-35-jarigen.

Kansenongelijkheid

De conclusies over de zorg zijn onderdeel van een breder CBS-onderzoek, het zogeheten Belevingenonderzoek, dat dit jaar in het teken staat van kansenongelijkheid. Het CBS heeft daarvoor ook onder meer de arbeidsmarkt, het onderwijs en de woningmarkt onder de loep genomen. Het CBS heeft de huishoudens in Nederland ingedeeld in vier gelijke groepen, op grond van het besteedbaar inkomen en het vermogen. Huishoudens in de hoogste groep hebben zowel een hoog inkomen als veel vermogen. Huishoudens in de laagste groep hebben een laag inkomen en weinig vermogen. (ANP)