Cel- en taakstraf voor optometrist na stiekem filmen vrouwen en meisjes

De rechtbank in Den Haag heeft een 31-jarige man veroordeeld tot een celstraf van 120 dagen, waarvan 116 voorwaardelijk, en een taakstraf van 120 uur voor het stiekem filmen van minderjarige meisjes en vrouwen. De man deed dit van augustus 2023 tot juli 2024 in winkels, het ziekenhuis waar hij werkte als optometrist en in zijn thuisomgeving.

De man werd vorig jaar juli betrapt toen hij in Alphen aan den Rijn onder de rok filmde van een meisje dat aan het winkelen was. Daarnaast heeft een patiënte verklaard dat hij haar filmde tijdens een bezoek aan het ziekenhuis. Verder filmde de man onder de rok van zijn schoonzus en bij een andere schoonzus terwijl zij zich omkleedde.

Positie misbruikt

De rechtbank neemt het de man kwalijk dat hij de privacy en de lichamelijke integriteit van de slachtoffers heeft geschonden en dat hij zijn positie als zorgverlener misbruikte. Hij zou zich hebben laten leiden door zijn seksuele verlangens, meent de rechtbank. “Hij bekommerde zich niet om de gevolgen voor de meisjes en vrouwen die hij filmde als zij dit te weten zouden komen.”

Bij de man is parafilie vastgesteld, in de vorm van een voyeurismestoornis. Daarom worden de feiten hem in mindere mate aangerekend. Om te voorkomen dat hij in herhaling valt, moet de man behandeld worden. De rechtbank vindt daarnaast dat hij bij huisbezoeken toegang moet geven tot zijn digitale apparaten om te controleren of daar kinderporno op staat. (ANP)