Centrum voor Consultatie en Expertise heeft nieuwe bestuurder

Per 1 februari 2025 is Caroline Six (52) gestart als bestuurder bij het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE). Zij volgt Rieneke de Wit op die na zestien jaar bij vertrekt bij het CCE.

Zorgverleners uit alle zorgsectoren kunnen bij CCE terecht voor kennis en ervaring bij ernstig (probleem)gedrag.

Centrum voor Consultatie en Expertise

Caroline Six was sinds 2017 directeur bij ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. Daarvoor werkte ze bij TNO. Zij heeft een achtergrond als arbeids- en organisatiepsycholoog. Over haar nieuwe functie bij CCE zegt zij: “Ik kijk ernaar uit om bij te dragen aan het waardevolle werk van deze bijzondere organisatie. CCE biedt hoogwaardige expertise bij complexe zorgsituaties en probleemgedrag. Ik verheug me op de samenwerking met bevlogen experts om zorgverleners te ondersteunen en de kwaliteit van leven van mensen te verbeteren.”

Caroline Six

De raad van toezicht is blij met de benoeming van Caroline Six als een waardige opvolger. “Met haar brede netwerk in de zorg en bij de overheid heeft Caroline goed zicht op ontwikkelingen in het zorglandschap. Daarnaast is ze een plezierige persoonlijkheid om mee samen te werken.”