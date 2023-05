CFO KLM treedt toe tot raad van toezicht OLVG

“We zijn zeer verheugd dat Erik Swelheim onze raad van toezicht versterkt. Hij brengt een schat aan kennis en ervaring op het gebied van financiële bedrijfsvoering van grote en complexe organisaties met zich mee. Ook qua persoonlijkheid is Erik een mooie aanvulling op de andere leden van de raad van toezicht”, aldus Jan Kremer, voorzitter raad van toezicht van OLVG.

OLVG-topman Maurice van den Bosch

Ook Maurice van den Bosch, voorzitter raad van bestuur OLVG, is ingenomen met de komst van Swelheim. “We zijn trots dat Erik Swelheim zich aan OLVG verbindt. Naast zijn grote financiële kennis heeft hij een groot gevoel en affiniteit voor de actuele ontwikkelingen in zorg en samenleving. Een mooi voorbeeld hiervan is dat hij ook lid is van de raad van toezicht van de Regenbooggroep. De Regenbooggroep streeft naar een inclusieve stad waar iedereen meetelt en waar de samenleving zich inzet voor elkaar. Iets wat naadloos aansluit op wat we belangrijk vinden in OLVG.”

CFO KLM Erik Swelheim

Erik Swelheim is sinds 2012 financieel directeur bij KLM en sinds 2014 maakt hij deel uit van de directie van KLM. Binnen deze rol is hij verantwoordelijk voor de financiële huishouding, planning, rapportage en het financiële risicomanagement van KLM. Als managing director vallen daarnaast ook inkoop en Real Estate & Facility Contracting binnen zijn takenpakket.

Regenbooggroep en Unilever

Erik Swelheim is ook lid van de raad van toezicht van de Regenbooggroep. Voor zijn carrière bij KLM, bekleedde hij verschillende financiële functies bij Unilever. Zo was hij financieel manager bij Iglo-Ola in Nederland, en financieel directeur van de Europese aanvoerketen bij DiverseyLever en werkte hij voor ditzelfde bedrijf zes jaar in Frankrijk. Erik Swelheim behaalde zijn master Bedrijfseconomie aan de Universiteit van Amsterdam en zijn titel Registercontroller aan de Vrije Universiteit Amsterdam.