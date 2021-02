Chantal Emaus nieuwe medisch directeur Huisartsen Eemland

Praktijkhoudend huisarts Chantal Emaus is per 1 maart benoemd als medisch directeur van Huisartsen Eemland (HE) in Amersfoort. Hiermee volgt ze Dianne Jaspers op, die een bestuurdersrol binnen de organisatie heeft vervuld sinds 2017.

Sinds 2010 is Emaus praktijkhoudend huisarts in Schothorst, Amersfoort. Zowel bij regionale als landelijke organisatie heeft ze verschillende bestuurlijke functies vervuld. De afgelopen jaren richtte zij zich voornamelijk op de transitie naar meer wijkgerichte samenwerking zowel binnen de regio-organisatie alsook binnen de gemeente Amersfoort.

‘Samen sterker’

“Samen sterker” is waar Huisartsen Eemland voor staat”, aldus Emaus tegen Medicalfacts. “Binnen de zorg wachten ons de komende jaren een paar flinke uitdagingen. Wij kunnen in dat veld als huisartsen een belangrijke rol spelen in het behouden van goede, toegankelijke en betaalbare zorg voor de burgers in Eemland. Dat kunnen we alleen als we dat gezamenlijk doen. Samen als huisartsen in de regio, samen met onze zorgpartners en vooral ook samen met Christiaan Katsma, algemeen directeur HE en goede ondersteuning door de medewerkers van HE. Daar wil ik mij graag voor inzetten.”