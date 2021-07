Chantal Goesten nieuwe bestuurder Stichting ZuidZorg

Per 1 december wordt Chantal Goesten bestuurder van Stichting ZuidZorg in Eindhoven. Zij volgt Charles Laurey op, die ZuidZorg bijna acht jaar heeft geleid. Laurey legt de functie neer vanwege zijn pensionering.

Dat meldt de raad van toezicht van Stichting ZuidZorg op 26 juli. Chantal Goesten (1977) werkt nu vijf jaar bij ZuidZorg. Ze is nu directeur van Wijkzorg BV, de grootste werkmaatschappij van ZuidZorg naast Thuiscoaching BV en Vastgoed BV. Hiervoor heeft Goesten ervaring opgedaan in het bedrijfsleven. Zij heeft een Clinical Business Administration achtergrond (TIAS) en daarvoor rondde zij de opleiding Hotel Management aan de Hogere Hotelschool Maastricht af.

Eigen geledingen

De rvt zegt verheugd te zijn in de persoon van Chantal Goesten een geschikte opvolger te hebben gevonden, ‘die de door ZuidZorg ingeslagen weg naar een unieke regionale kwaliteitsaanbieder van Wijkzorg en Thuiscoaching verder kan continueren en verbeteren. Zij is tot op heden als lid van het MT zeer nauw betrokken bij het vastgestelde Strategisch Kader voor 2021-2023.’ ZuidZorg is er trots op dat voor deze positie een geschikte kandidaat vanuit de eigen werkorganisatie kon worden benoemd. Op alle sleutelposities binnen ZuidZorg heeft daarmee een aanstelling plaatsgevonden uit eigen geledingen.

Binnenkort start de werving- en selectieprocedure voor een nieuwe directeur Wijkzorg.