Chaos Ambulancezorg Groningen groter dan gedacht

Onderzoeksbureau Het Zuiderlicht oordeelt hard over het management van Ambulancezorg Groningen, dat personeel intimideerde, meldingen niet serieus nam en cliëntelisme verweten wordt. Dat meldt Dagblad van het Noorden.

Bij Ambulancezorg Groningen is op grote schaal sprake van grensoverschrijdend gedrag, al wordt dat door een groot deel van de medewerkers niet zo ervaren, concludeert Het Zuiderlicht. Het onderzoeksbureau is door de organisatie aan het werk gezet na berichtgeving door Dagblad van het Noorden over de ongezonde werkcultuur.

Medewerkers en oud-medewerkers hebben situaties met de onderzoekers gedeeld “die zij als grensoverschrijdend hebben ervaren en die van invloed zijn geweest op hun functioneren en welzijn. Situaties ook die tot op de dag van vandaag doorgaan.” (ANP)