Chatbot ChatGPT scoort goed op psychiatrietest

ChatGPT trok de afgelopen maanden veel aandacht door behoorlijk overtuigend teksten te genereren, ook in het Nederlands. Het leidde tot veel extra investeringen in dergelijke chatbots en veel speculatie over mogelijke toepassingen van de technologie in de praktijk.

Goede resultaten

Hoe goed kan de huidige versie van ChatGPT psychiatrische vragen beantwoorden, wilden Vinkers en Luyks weten. De resultaten van dit examen zijn heel behoorlijk, de onderzoekers beoordelen de inhoudelijke correctheid met een 8,5 en een hoe compleet en genuanceerd de antwoorden zijn met een hele ruime 7. In een andere test nam de ai-applicatie het op tegen psychiaters in opleiding die antwoorden mochten opzoeken. Daar kwam uit naar voren dat ChatGPT vooral een stuk sneller is.

Kanttekening

Ondanks de bemoedigende resultaten, plaatsen Vinkers en Luyks een kanttekening bij het gebruik van de chatrobot. Ruimte voor twijfel is er niet in het programma, waardoor het soms onwaarheden als feiten presenteert. “De gemiddelde behandelaar ook wat hij niet weet”, zegt Luykx in Trouw. “En dat is belangrijk als je patiënten behandelt.” Voorlopig zien ze deze technologie dan ook vooral als hulpmiddel.