Chip kan mensen met netvliesaandoening mogelijk helpen

Met een draadloze chip die onder het netvlies wordt geplaatst én een bril met een minicamera, kunnen mensen met de netvlieskwaal droge leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD) mogelijk weer wat beter zien. In het Oogziekenhuis in Rotterdam hebben ze in ieder geval goede hoop. Daar is zo’n draadloze chip geïmplanteerd onder het netvlies van een zeer slechtziende patiënt en die kan alweer licht waarnemen. Ook kreeg hij zo’n bril aangemeten. Met behulp van deze combinatie zal hij “hopelijk weer letters en woorden kunnen herkennen”, zegt het ziekenhuis.