Chipsoft gaat onderuit bij rechter en moet ruim anderhalve ton betalen

Softwareleverancier Chipsoft, bekend als leverancier van elektronisch patientendossier HiX, is door de rechtbank Amsterdam op de vingers getikt. Een voormalig medewerkster van het bedrijf werd in het gelijk gesteld en krijgt 184.000 euro aan ontslagvergoedingen, achterstallig salaris en bonussen. Dat meldt RTL Nieuws op basis van rechtbankstukken.

De zaak draait om een medewerkster van Chipsoft die sinds 2000 in dienst was, meldt RTL Nieuws. De vrouw kwam in de zomer van 2021 overspannen thuis te zitten. Toen ze begin 2022 weer aan het werk wilde gaan, ontstond onenigheid met haar werkgever. De directeur die zich met de zaak bezighield, wees een voorstel voor bemiddeling van de hand en ontkende dat er sprake was van een arbeidsconflict. Vervolgens werd haar maandelijkse bonus ingetrokken, haar salaris fors verlaagd en moest de vrouw haar auto van de zaak inleveren.

Helder oordeel

Uiteindelijk stapte de vrouw naar de rechter, die glashelder over de zaak oordeelde. Volgens de rechter heeft Chipsoft verkeerd gehandeld en lijkt het erop dat het bedrijf bewust de zaak op scherp heeft gezet. Daarom moet de onderneming naast een reguliere ontslagvergoeding van zo’n 79.000 euro een extra vergoeding van 45.000 euro betalen. Daar komt nog een slordige 60.000 euro aan ten terechte ingehouden salarissen en bonussen bovenop.

Beide partijen hebben nog de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan.