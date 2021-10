Chirurg Loek Leenen krijgt hoge Amerikaanse onderscheiding

Hoogleraar heelkunde Loek Leenen is als ‘honorary Fellow’ gelauwerd tijdens het jaarlijkse congres van de American College of Surgeons (ACS). Het is een eervolle onderscheiding die slechts vijf Nederlanders hebben gekregen sinds 1913.

Honorary Fellowship

Het ‘honorary Fellowship’ – een Erelidmaatschap – is toegekend aan tien prominente chirurgen van over de hele wereld tijdens een virtuele openingsceremonie van het ACS Clinical Congress 2021. Chirurg Loek Leenen uit het UMC Utrecht wordt geëerd voor zijn bijdrage aan de traumazorg in de breedste zin van het woord, nationaal en internationaal, zowel klinisch als wetenschappelijk. Hij is de eerste Nederlandse traumachirurg die deze erkenning ontvangt.

Traumazorg

“Het is persoonlijk een grote erkenning van de effort die al die jaren in de verbetering van de zorg voor de traumapatiënt geleverd is, door een door mij zeer hoog gewaardeerde onafhankelijke vereniging, voorgedragen door een van de meest eminente traumachirurgen in de wereld”, zegt Loek Leenen.

UMC Utrecht

Leenen ziet de onderscheiding als een compliment voor alle collega’s in spoed- en traumazorg. “Voor het UMC Utrecht betekent het een erkenning van het feit dat we met de traumazorg en de spoedzorg in bredere zin zeer hoogwaardige zorg leveren die in de wereld dus erkenning vindt. Aangezien de traumazorg een multidisciplinaire zorg bij uitstek is, is het een compliment voor iedereen in het UMC Utrecht die betrokken is bij de zorg voor de traumapatiënt.”

Eén multitraumacentrum

Leenen zei onlangs in een interview met Zorgvisie dat de multitraumazorg in Nederland vanuit kwalitatief perspectief het beste in één ziekenhuis geconcentreerd kan worden.