ChristenUnie wil dienstplicht ook invoeren voor de zorg

ChristenUnie-leider Mirjam Bikker wil niet alleen de dienstplicht herinvoeren om het leger te voorzien van nieuwe rekruten, maar deze ook inzetten voor bijvoorbeeld de zorg, de politie en het onderwijs. Na de verkiezingen hoopt ze dit voor elkaar te krijgen met partijen als CDA en JA21, die eveneens voorstander zijn van een vorm van dienstplicht.

Het CDA wil net als de ChristenUnie dienstplichtigen ook inzetten bij andere sectoren, waar JA21 in haar verkiezingsprogramma alleen spreekt van een militaire dienstplicht.

Verder uitwerken

Bikker heeft nog niet paraat hoeveel dienstplichtige jongeren wat haar betreft naar het leger gaan, hoeveel gaan werken in andere sectoren en welk werk ze dan precies gaan doen. Dat wil ze nog uitdenken met Defensie en de betreffende sectoren. De politica ziet zelf bijvoorbeeld voor zich dat jongeren koffie zetten in een buurthuis of de plantsoenen in de wijk helpen onderhouden.

“Het moet normaal worden dat je een poosje van je leven dient in deze samenleving”, zei Bikker woensdagmiddag tijdens een bezoek in Delft. Ze hoopt dat jongeren daardoor leren dat de veiligheid en de voorzieningen van Nederland “niet vanzelfsprekend” zijn en dat we “elkaar een beetje nodig hebben om dat overeind te houden”. Een woordvoerder verduidelijkt desgevraagd dat de ChristenUnie nog niet heeft bepaald hoeveel maanden jongeren moeten worden opgeroepen. (ANP)