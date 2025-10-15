Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Personeel
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

ChristenUnie wil dienstplicht ook invoeren voor de zorg

,

ChristenUnie-leider Mirjam Bikker wil niet alleen de dienstplicht herinvoeren om het leger te voorzien van nieuwe rekruten, maar deze ook inzetten voor bijvoorbeeld de zorg, de politie en het onderwijs. Na de verkiezingen hoopt ze dit voor elkaar te krijgen met partijen als CDA en JA21, die eveneens voorstander zijn van een vorm van dienstplicht.

Het CDA wil net als de ChristenUnie dienstplichtigen ook inzetten bij andere sectoren, waar JA21 in haar verkiezingsprogramma alleen spreekt van een militaire dienstplicht.

Verder uitwerken

Bikker heeft nog niet paraat hoeveel dienstplichtige jongeren wat haar betreft naar het leger gaan, hoeveel gaan werken in andere sectoren en welk werk ze dan precies gaan doen. Dat wil ze nog uitdenken met Defensie en de betreffende sectoren. De politica ziet zelf bijvoorbeeld voor zich dat jongeren koffie zetten in een buurthuis of de plantsoenen in de wijk helpen onderhouden.

“Het moet normaal worden dat je een poosje van je leven dient in deze samenleving”, zei Bikker woensdagmiddag tijdens een bezoek in Delft. Ze hoopt dat jongeren daardoor leren dat de veiligheid en de voorzieningen van Nederland “niet vanzelfsprekend” zijn en dat we “elkaar een beetje nodig hebben om dat overeind te houden”. Een woordvoerder verduidelijkt desgevraagd dat de ChristenUnie nog niet heeft bepaald hoeveel maanden jongeren moeten worden opgeroepen. (ANP)

Reageer op dit artikel
Meer over:Personeel

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

20:51 ChristenUnie wil dienstplicht ook invoeren voor de zorg
14:36 Peiling NU’91: onderbezette piekperiode brengt kwaliteit van zorg in gevaar
14 okt 2025 Nieuwe opleiding moet professionele oplossing bieden tegen agressie in de zorg 
13 okt 2025 MST erkend als opleidingsziekenhuis voor oogheelkunde
10 okt 2025 WHO: een op drie zorgmedewerkers voelt zich depressief 

Interessant voor u

Vanaf 28 oktober 2025

Masterclass Bestuurlijke Wijsheid

 00:00 - 00:00 Den Dolder Inschrijven Meer informatie
16 december 2025, Utrecht

Masterclass Teamdynamiek

 09:00 - 16:30 Van der Valk Hotel Inschrijven Meer informatie
23 april 2026

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Den Bosch Inschrijven Meer informatie
20 november 2025

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Barneveld Inschrijven Meer informatie
4 november 2025, Veenendaal

Congres GGZ uit de knel

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie
27 november 2025, Utrecht

Congres Concentratie en spreiding van zorg

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie

Reader Interactions

Reacties