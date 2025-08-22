ChristenUnie wil zorgpremie halveren en einde aan marktwerking

‘Opstaan voor het goede’ is de naam van het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Daarin heeft de partij een lijvige zorgparagraaf opgenomen met enkele opvallende voornemens.

De zorgtoeslag wordt als het aan de ChristenUnie ligt vervangen door een ‘uitkeerbare belastingkorting’, die het mogelijk moet maken de maandelijkse zorgpremie voor de basisverzekering te halveren. De rest van de zorginkomsten wil de partij voortaan ‘via de loonstrook’ gaan binnenhalen, met als netto gevolg dat mensen met een lager inkomen minder geld kwijt zijn aan zorg dan de mensen met een hoger inkomen. Het eigen risico blijft onveranderd op 385 euro staan.

Marktwerking

Ambitieus is het plan om een einde te maken aan de marktwerking in de zorg. “Afnemende bereikbaarheid in combinatie met winstuitkeringen geeft toenemend ongemak.”

Ook de Brusselse aanbestedingsregels wil de partij voor de zorg loslaten en er is een stellingname richting de zbc’s: “Gespecialiseerde priveklinieken die hoogrenderende inkomsten bij de publieke zorgketen weghouden worden afgebouwd, doordat zorgverzekeraars alleen behandeling in ziekenhuizen vergoeden.”

SEH

Wat betreft de ziekenhuizen wil de CU extra geld gaan uittrekken voor de SEH in de regio en wil ze alle medisch specialisten in loondienst. De Wet Normering Topinkomens moet gaan gelden voor iedereen in de gezondheidszorg.

Tandarts

De tandarts komt terug in het basispakket bij de CU – in ieder geval de periodieke controle en reparatie van gaatjes. Ook in de eerstelijn spreekt de partij haar steun uit voor de huisartsenzorg. De problemen daar worden gezien, overnames door investeringsmaatschappijen verboden, maar verdere concrete maatregelen voor de huisartszorg ontbreken.

Ggz

Veel ruimte besteedt de CU aan de ggz. Daar kiest de partij voor een ‘andere benadering’, ter voorkoming van medicalisering van ggz-vraagstukken. Meet praktijkondersteuners moeten er komen bij de huisarts en er moet financiering komen voor herstelacademies, gerund voor en door mensen met een psychische kwetsbaarheid. Voor ernstig psychiatrische patienten wil de CU een adequaat landelijk dekkens systeem zien waarvan de financiering op beschikbaarheid wordt geregeld. De CU maakt zich zorgen over de toename van jongeren onder de 30 die om euthanasie vragen. Daarvoor wil de partij het palliatief zorgaanbod uitbreiden. Totdat dat goed geregeld is “wordt euthanasie bij ernstig psychisch lijden voor jongeren onder de 30 stopgezet”.

Gehandicaptenzorg

De gehandicaptenzorg krijgt warme aandacht. Bezuinigingen moeten worden teruggedraaid en het VN-verdrag Handicap moet volledig worden ingevoerd.

Voor de ouderenzorg wil de CU het aantal verpleeghuisplekken gaan vergroten de komende twintig jaar, terwijl de indicatiestelling daarvoor drastisch simpeler moet.

Wijkverpleging

De wijkverpleging ten slotte moet ook bij populatiebekostiging gefinancierd gaan worden, met één herkenbaar team per wijk. De huishoudelijke hulp moet via de Wmo toegankelijk blijven voor mensen die haar nodig hebben. De eigen bijdrage daarvoor wil de CU inkomensafhankelijk hebben.