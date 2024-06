CNV pleit voor meer zorgtijd en kortere werkweek

Werkenden moeten meer recht krijgen op tijd voor mantelzorg, kinderen of vrijwilligerswerk. Dat meldt vakbond CNV in zijn nieuwe visie die vrijdag wordt gepresenteerd op het openingscongres ter ere van de fusie van alle CNV-bonden.

Het recht op meer zorgtijd past volgens de vakbond in het pleidooi om een 30-urige werkweek in te voeren.

Klem tussen werk en privé

“Het ziekteverzuim neemt toe, de werkdruk is hoog en er staat een enorme vergrijzingsgolf voor de deur. De werkende van nu houdt vele ballen hoog en zit steeds vaker klem tussen werk, privé en zorgtaken. Het recht op zorgtijd gaan we daarom steviger verankeren in de cao’s”, zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin.

30-urige werkweek

Volgens onderzoek van CNV is een meerderheid van Nederland voorstander van een 30-urige werkweek. Zo verwacht 54 procent dat over 10 jaar de 30-urige werkweek de norm is en vindt bijna de helft vijf dagen werken niet meer van deze tijd.

“Steeds meer bedrijven gaan overstag en voeren een kortere werkweek in. AFAS is een grote speler die deze week de 4-daagse werkweek invoerde. Ook kleinere bedrijven experimenteren ermee. In het buitenland is de kortere werkweek gangbaarder dan in Nederland. Initiatieven uit IJsland, Engeland en Nieuw-Zeeland zijn bewezen effectief. In de cao’s van CNV nemen we nu de kortere werkweek op als inzet in de onderhandelingen”, aldus Fortuin.

Het openingscongres van CNV luidt de start in van de fusie tussen de diverse CNV-bonden CNV Vakcentrale, CNV Vakmensen, CNV Connectief en CNV Jongeren. Het CNV vormt hiermee vanaf nu één organisatie. Onder anderen minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en oud-premier Balkenende spreken op dit congres. (ANP)