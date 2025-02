CNV: werkgevers, kijk naar eigen rol bij teruglopende studentenaantallen

De zorgsector wordt alleen aantrekkelijker als de lonen omhoog gaan en de werkdruk omlaag. Dat stelt CNV in een reactie op de cijfers over teruglopende studentenaantallen in de zorg. CNV-sectorleider Joost Veldt wijst werkgeversorganisaties op hun eigen rol.

MBO Raad-voorzitter Adnan Tekin veronderstelt woensdag in de Telegraaf dat de daling van het aantal studenten bij de mbo-opleidingen voor verzorgenden en verpleegkundigen vooral te maken heeft met de werkdruk, de beloning en de onregelmatige tijden. “Dat zijn nu precies de zaken waar we als vakbond aan de cao-tafels goede afspraken over willen maken”, reageert Veldt. “Hogere salarissen lossen niet alles op, maar zijn wel een absolute noodzaak om niet verder ten opzichte van de andere sectoren achter te lopen.”

Moeizame onderhandelingen

De CNV stelt dat werkgevers gemaakte afspraken ook goed moeten naleven. “Want nog te vaak horen we dat afspraken in het nadeel van werknemers worden uitgelegd. Dit soort zaken hebben directe invloed op de aantrekkelijkheid van het vak en dus op de instroom in de opleidingen.” Bovendien pleit de vakbond ervoor dat alle stagiairs een stagevergoeding krijgen en dat de stagebegeleiding verbetert.

De CNV vindt de cao-onderhandelingen voor de grote zorgcao’s – ziekenhuizen, ggz, gehandicaptenzorg en vvt , moeizaam verlopen. “Werkgevers, waaronder Actiz die vandaag de noodklok over teruglopende studentenaantallen luidt, moeten kritisch naar hun eigen rol kijken en snel tot goede afspraken komen, want alle grote zorgcao’s zijn inmiddels al verlopen.”

Handtekeningenactie

Ook FNV Zorg & Welzijn betreurt de moeizame onderhandelingen. Hoewel werkgevers in de ggz bereid zijn diverse verbeteringen door te voeren, blijft een ‘fatsoenlijke’ salarisverhoging achter. Ook de cao-onderhandeling voor de ziekenhuizen verloopt stroef. Volgens de vakbond ziet de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) weinig heil in de voorstellen van de bonden.

Woensdag vond de zesde ronde plaats voor de nieuwe cao voor de 220.000 ziekenhuismedewerkers. “Wat de FNV betreft is het 2 voor 12. Er moeten echt knopen doorgehakt worden.” Ondertussen voeren ziekenhuismedewerkers actie voor betere arbeidsvoorwaarden. “In veel ziekenhuizen hangen er spandoeken en deze week werden duizenden handtekeningen aangeboden aan de directies van onder meer het Amphia Ziekenhuis in Breda, het Martini Ziekenhuis in Groningen en VieCuri Medisch Centrum in Venlo”, meldt de FNV bij de actiefoto’s op LinkedIn.