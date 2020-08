COA: zorg voor quarantaineplekken voor asielzoekers

Interessant voor u

Moet het zorgstelsel veranderen om de zorg nu en in de toekomst betaalbaar en toegankelijk te houden? Hoe gaat u daar als instelling mee om? Hoofdredacteur Simon Broersma gaat hier op donderdag 3 september over in gesprek met Johan van Houwelingen en Petra Anand van AAG. Ook Ernst Klunder, bestuurder bij 's Heeren Loo schuift aan. U kunt nu uw vragen insturen.