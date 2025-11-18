Coalitie lanceert nieuwe standaard voor impact-investeren in zorg

Een coalitie van Nederlandse impact-investeerders introduceert vandaag een uniforme standaard om de maatschappelijke impact van hun investeringen in de zorg meetbaar, vergelijkbaar en schaalbaar te maken.

Het zogeheten LIFe-impactraamwerk is ontwikkeld door Invest-NL, PGGM, Achmea IM, VGZ en CbusineZ en zou impactgedreven investeringen in zorg en welzijn aanzienlijk moeten versnellen.

Toekomstbestendige zorg

De druk op de sector zorg en welzijn neemt toe door vergrijzing, personeelstekorten en oplopende kosten. Dit vraagt de komende jaren om innovatieve oplossingen die zorg en welzijn in Nederland toegankelijk, betaalbaar en van hoge kwaliteit houden. Onder meer bedrijven spelen daarin een sleutelrol, maar veel kansrijke initiatieven stranden bij opschaling. Impact-investeringen kunnen hier het verschil maken, maar volgens de coalitie lukt dat alleen als investeerders op één lijn zitten over wat impact betekent en hoe je die beoordeelt.

Eén taal voor maatschappelijke impact

Tot nu toe ontbreekt een breed gedragen standaard voor het meten van impact in de zorg. Het nieuwe Lifesciences and Healthcare Impact Framework (LIFe) brengt daar verandering in. Het raamwerk kijkt naar vijf dimensies, gebaseerd op de quadruple aim: kwaliteit, kosten, capaciteit en tevredenheid, aangevuld met duurzaamheid als vijfde dimensie. Deze structuur maakt het mogelijk om impact beter te beoordelen, onderling te vergelijken en op te schalen. Daarmee ontstaat voor het eerst een uniforme standaard die zowel publieke als private financiers ondersteunt bij het nemen van weloverwogen investeringsbeslissingen op basis van maatschappelijke en financiële waarde.

“Slagkracht door samenwerking”

Het raamwerk is op 18 november gelanceerd tijdens het evenement “Slagkracht door samenwerking: impact-investeren in zorg & welzijn”, waar ruim 150 beleidsmakers, investeerders en zorgvernieuwers bijeenkwamen. Tijdens de bijeenkomst werd gewerkt aan een gezamenlijke visie op impact, en verkenden deelnemers hoe publieke en private partijen samen kunnen versnellen.

De initiatiefnemers roepen andere investeerders en financiers op om het LIFe-raamwerk breed toe te passen. “Alleen met gedeelde kaders kunnen we impactondernemingen transparant maken, opschalen en echte vooruitgang realiseren in zorg en welzijn.” Naast de oprichters onderschrijven inmiddels ook partijen als ING en Healthy.Capital de aanpak.