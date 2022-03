Coalitie pleit voor verankering sociaal-emotionele vaardigheden in onderwijs

De position paper is onder meer onderschreven door de Nederlandse GGZ, het Trimbos Instituut, MIND, 113 zelfmoord preventie, Unicef, Pharos en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid.

Kansengelijkheid

De nadruk in het onderwijs ligt volgens de ondertekenaars vooral op de cognitieve ontwikkeling van leerlingen en het meten van concrete leerresultaten. “Dat is zonde, want meer aandacht voor sociaal-emotionele vaardigheden van leerlingen in het onderwijs levert veel op”, aldus de Nederlandse GGZ. Zo draagt het bij aan meer kansengelijkheid en een beter welbevinden van leerling en leerkracht. “Dit is een investering in de toekomst van huidige en volgende generaties en levert de samenleving mentaal gezonde kinderen met meer gelijke kansen op”, stelt de Nederlandse GGZ.