Coassistenten in actie voor passende stagevergoeding

Coassistenten krijgen in de meeste zorginstellingen een tegemoetkoming van 100 euro per maand. Terwijl stagiairs zoals verpleegkundigen, operatieassistenten en laboranten wel een vergoeding van 400 euro per maand ontvangen. De Geneeskundestudent lanceert daarom een petitie en landelijke actiedag voor een passende stagevergoeding.

Vanwege de coschappen duurt de geneeskundeopleiding twee jaar langer dan andere opleidingen. “Coassistenten werken ruim vijftig uur, maar ontvangen daar vrijwel geen stagevergoeding voor. Door de lange weken en het ontbreken van een passende vergoeding, is er weinig ruimte voor een bijbaantje. Uit onze onderzoeken blijkt dat studenten daardoor financiële zorgen hebben of extra moeten lenen”, vertelt Pim den Boon, voorzitter van de Geneeskundestudent, in een interview met Zorgvisie. De Geneeskundestudent en de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) vinden dat het welzijn van coassistenten een verantwoordelijkheid is van de werkgevers. Een passende stagevergoeding verbetert de randvoorwaarden van de opleiding sterk, aldus Den Boon.

Stagevergoeding

Ondertussen ontvangen stagiairs zoals verpleegkundigen, operatieassistenten en laboranten wel een vergoeding van 400 euro per maand. Sinds 2022 krijgen coassistenten in de gehandicaptenzorg ook een maandelijkse stagevergoeding van 400 euro. De Geneeskundestudent en de LAD vinden dat die stagevergoeding er ook moet komen op alle andere plekken waar coassistenten coschap lopen. De LAD heeft de afgelopen maanden onderhandeld over een nieuwe cao ziekenhuizen met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). “Niet alleen de stagevergoeding wordt niet gehonoreerd, ook op andere punten biedt de NVZ onvoldoende aan haar werknemers”, meldt De Geneeskundestudent. Werknemers in ziekenhuizen voeren daarom op 16 maart actie voor een betere cao. “Omdat coassistenten geen werknemers zijn, kunnen zij niet meedoen aan de cao-ziekenhuisacties op 16 maart.”

Actie Handen op elkaar voor de co

Daarom organiseren De Geneeskundestudent en de LAD op 21 maart de actie ‘Handen op elkaar voor de co’. “Om coassistenten op een positieve manier in de schijnwerpers te zetten, vragen we artsen, studenten en andere betrokkenen om hun steun te betuigen door hun handen op elkaar te krijgen. In een kort filmpje of foto slaan zij hun handen op elkaar om te laten zien dat zij achter een eerlijke stagevergoeding voor alle coassistenten staan”, meldt De Geneeskundestudent. De video’s worden vervolgens aan de NVZ aangeboden.

Petitie

Daarnaast is De Geneeskundestudent een petitie gestart, die inmiddels zo’n 3.928 keer is ondertekend. De petitie wordt aan NVZ-voorzitter Ad Melkert aangeboden.