Cofinimmo koopt gasloos medisch centrum in Vlaardingen voor ruim 5 miljoen

Cofinimmo heeft een medisch centrum in het Zuid-Hollandse Vlaardingen gekocht voor ruim 5 miljoen euro. Het gebouw wordt verhuurd aan verschillende eerstelijnszorgverleners. Het is volledig gasvrij en op het dak ligt 102 vierkante meter aan zonnepanelen die de elektriciteit- en warmwaterproductie verzorgen.

“Wij zijn verheugd met de aanwinst van dit kwalitatief hoogstaand en bijzonder duurzaam (A+++) eerstelijnszorgcentrum in Nederland”, aldus Jean-Pierre Hanin, CEO van Cofinimmo. “De verwerving van dergelijke zorggebouwen sluit volledig aan bij onze strategie. Bovendien verwelkomen wij graag de huurders van Medisch Centrum Hoog Lede in onze portefeuille.”

Rendement

In Medisch Centrum Hoog Lede zijn meerdere huisartsenpraktijken en een apotheek gevestigd evenals praktijken voor fysiotherapie, psychische zorg en aanvullende zorgdiensten. Met elk van de gevestigde zorgverleners is een dubbel netto huurovereenkomst afgesloten met een gewogen gemiddelde looptijd van ruim 13 jaar. De huurgelden zullen jaarlijks geïndexeerd worden volgens de Nederlandse consumentenprijsindex. Het brutohuurrendement is circa 5,5 procent.

Zorg & Vastgoed congres

Doe in één dag kennis op van laatste inzichten en trends over vastgoed in de zorg! Meld u snel aan voor het congres op 12 oktober.