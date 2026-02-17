Skipr

Thema: Kwaliteit
College: homoseksuele mannen gediscrimineerd in medicijnonderzoek

,

Twee homoseksuele mannen die niet mee mochten doen aan medisch onderzoek zijn gediscrimineerd vanwege hun geaardheid. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. De twee mannen hadden afzonderlijk van elkaar melding gedaan bij het College over het niet mee mogen doen aan onderzoek naar een middel tegen erectiestoornissen.

Het onderzoeksinstituut in kwestie, CTC Netherlands B.V., doet voor farmaceutische bedrijven klinisch onderzoek naar nieuwe medicijnen. In een advertentie voor het nieuwe middel stond als voorwaarde dat deelnemers man moesten zijn, met “een stabiele heteroseksuele relatie van ten minste zes maanden”.

Niet gerechtvaardigd

Het College oordeelde dat het middel, als het op de markt zou komen, niet alleen aan heteromannen wordt voorgeschreven. “Juist daarom is het niet gerechtvaardigd om homoseksuele mannen van deelname aan het onderzoek uit te sluiten. Door homoseksuele stellen, en daarmee homoseksuele mannen, uit te sluiten van deelname, maakt CTC direct onderscheid op grond van seksuele gerichtheid”, schrijft het College.

Geen geldige reden

Het onderzoeksinstituut stelde dat de eis van belang was voor de wetenschap, omdat in het onderzoek vragenlijsten worden gebruikt die alleen zijn gevalideerd voor heteromannen. Het College zegt dat dat geen geldige reden is een hele groep uit te sluiten van deelname.

Het College heeft zo’n twintig jaar geleden in een soortgelijke zaak besloten dat het uitsluiten van homokoppels directe discriminatie is. (ANP)

Medicijnen

