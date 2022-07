College Perinatale Zorg krijgt nieuwe voorzitter

Marjolein ten Kroode is benoemd tot de nieuwe voorzitter van het College Perinatale Zorg (CPZ). Ze neemt per 1 oktober het stokje over van Geri Bonhof.

Bonhof neemt, na twee zittingstermijnen, op 1 oktober 2022 afscheid van het CPZ. Ze leidde het bestuur sinds 2016. Geri Bonhof: “Ik kijk met trots terug op de ontwikkelingen van het College Perinatale Zorg en neem afscheid van een goed samenwerkend bestuur en een deskundig bureau.”

Marjolein ten Kroode

Het CPZ-bestuur was unaniem over de voordracht van Marjolein ten Kroode. De deelnemersraad van het CPZ heeft de voordracht bekrachtigd. Ten Kroode was Lid van het College van Procureurs-Generaal van het Openbaar Ministerie. Daarvoor was zij bestuursvoorzitter van GGZ Rivierduinen en vicevoorzitter bij de Sociale Verzekeringsbank. Daarnaast is zij voorzitter van de Architectuurboard Zorg. Verder had ze diverse toezichthoudende nevenfuncties bij onder meer Nictiz , Z-Cert, RDW en de NZa.

Uitdagingen geboortezorg

Bonhof: “De geboortezorgpartijen hebben in de afgelopen jaren grote stappen gezet op weg naar integrale geboortezorg, maar ze staan ook nog voor een aantal grote uitdagingen. Ik draag met het volste vertrouwen de voorzittershamer over aan Marjolein ten Kroode om samen met partijen deze uitdagingen het hoofd te bieden.”