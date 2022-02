Communicatiebaas KLM en zorgbestuurder in rvt Alzheimer Nederland

Judith Coster is communicatieprofessional en sinds 2016 Vice President Corporate Communications bij KLM. Eerder was zij actief bij het CBR, Alliander en Rabobank. “Alzheimer Nederland begeeft zich in een groot, complex én interessant speelveld”, zegt zij in een nieuwsbericht. “Goede communicatie, maar ook informatie en dialoog met alle verschillende stakeholders, is cruciaal. De reputatie van een organisatie is kwetsbaar. Dat geldt zowel voor bedrijven als voor stichtingen met een belangrijke maatschappelijke rol. De basis van het succes van Alzheimer Nederland ligt in het vertrouwen dat mensen geven aan Alzheimer Nederland. Ik ben er trots op dat ik daar als toezichthouder een steentje aan kan bijdragen.”

Vergrijzing

Shequita Kalloe is lid raad van bestuur van Argos Zorggroep. Eerder was zij directeur bij Yulius en directeur zorg bij Kwintes. In 2020 maakte ze de overstap naar de ouderenzorg. “Dat was een bewuste keuze. De impact van de ouderenzorg op het leven van een individu en zijn naasten is groot. Het gaat om langdurige zorg die de persoonlijke levenssfeer van mensen diep raakt. Zowel in mijn persoonlijke leven als in het werk heb ik gezien hoe ingrijpend en ontwrichtend dementie kan zijn voor de persoon zelf, maar zeker ook voor de naasten. Met de vergrijzing zal het aantal mensen met dementie stijgen. Ontwikkelingen zijn nodig om goede zorg aan al deze mensen te kunnen bieden, intramuraal maar vooral ook in de thuissituatie.”

Rvt Alzheimer Nederland

De raad van toezicht van Alzheimer Nederland bestaat verder uit Liesbeth Spies (voorzitter), Frans Spijkers, Vincent van den Boogert en Valery Lemmens.