Convenant Medisch Generalistische Zorg ondertekend

Medisch generalistische zorg (MGZ) betreft zorg zoals huisartsen en artsen voor verstandelijk gehandicapten (AVG) die, in onderlinge afstemming en samenwerking, plegen te bieden. Naast de VGN ondertekenden onder andere de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV), vereniging van organisaties in de eerstelijnszorg InEen en de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG), meldt Medical Facts.

Gebrek aan goede randvoorwaarden

Net zoals ieder ander hebben mensen met een beperking recht op goede en passende MGZ. Ongeacht of men thuis of in een zorginstelling woont. Eerder onderzoek van de VGN toont aan dat huisartsen(posten) zich op sommige plekken genoodzaakt voelen deze zorg aan mensen met een beperking te stoppen. Reden hiervoor is het ontbreken van goeder randvoorwaarden voor de organisatie van deze zorg. Daarnaast speelt het grote tekort aan AVG’s een rol.

Actie op touw gezet

Onder aanvoering van de VGN was dit voor de betrokken partijen aanleiding om tot actie over te gaan. De LHV en InEen hebben in een aanvullende brief aan alle partijen het belang van het goed invullen van de randvoorwaarden toegelicht. Deze vormen de uitgangspunten waarmee de intentieverklaring is opgesteld.