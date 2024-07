Ekkelenkamp was tot februari 2024 algemeen directeur van Onze Huisartsen, een coöperatie van zo’n 200 huisartsenpraktijken in de regio Arnhem-Zevenaar. Bij CBZ zijn ruim 250 zorgondernemers met ruim 6000 cliënten aangesloten.

Ekkelenkamp over zijn benoeming: “Mijn bestuurlijke ervaring in de ontwikkeling van zorgcoöperaties in de afgelopen dertien jaar, ga ik inzetten om verder te bouwen aan CBZ, samen met alle leden, medewerkers en deelnemers.”