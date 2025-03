Cordaan stelt nieuwe voorzitter raad van toezicht aan

Jacomine Ravensbergen is aangesteld als nieuwe voorzitter raad van toezicht bij zorgorganisatie Cordaan. Tot voor kort was ze bestuurder bij hogeschool Avans.

Ravensbergen volgt bij Cordaan Trienke Stellema op. Zij vertrok eind vorig jaar nadat haar termijn was verstreken, sindsdien neemt Greetje de Grooth de voorzittershamer tijdelijk ter hand. Ravensbergen was tot voor kort bestuurder bij hogeschool Avans en houdt ook toezicht bij Saffier. Eerder was ze onder meer vicevoorzitter van de raad van commissarisen bij voetbalclub NAC Breda.

Brede impact

“Cordaan is een prachtig mooie organisatie met een brede impact in Amsterdam en daarbuiten”, meldt ze over haar nieuwe werkgever. “Betekenisvol voor kwetsbare ouderen, mensen met een verstandelijke beperking en mensen met psychiatrische problematiek. Die combinatie brengt voor mij samen wat ik nu als toezichthouder in de verschillende zorgsectoren ervaar.”