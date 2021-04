Corona-uitbraak in Dijklander Ziekenhuis Purmerend

Er zijn direct maatregelen genomen om verdere verspreiding te voorkomen, aldus het Dijklander. Zo zijn genoemde afdelingen gesplitst in verschillende delen, voor patiënten die negatief getest zijn, patiënten die nog wachten op een uitslag en patiënten die positief getest zijn. De positief geteste medewerkers zijn thuis in quarantaine.

Veiligheid

“Het is voor het eerst in anderhalf jaar tijd dat dit bij ons op deze schaal gebeurt. Patiënten kunnen er op vertrouwen dat we alles doen voor hun en onze veiligheid”, aldus Jeroen Muller, voorzitter van de raad van bestuur op de site van het ziekenhuis.

Het merendeel van de besmette patiënten is inmiddels met ontslag, meldt het hospitaal. Alle patiënten die kamergenoot zijn of zijn geweest van positief geteste patiënten, zijn door het Dijklander Ziekenhuis op de hoogte gesteld en krijgen een test aangeboden. Patiënten die naar een andere zorginstelling zijn gegaan, zijn daar geïnformeerd.